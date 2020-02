Nepal: anno del turismo, coronavirus mette a rischio stagione delle scalate sull’Everest (2)

- Ieri il Dipartimento dei servizi sanitari (Dohs) ha esortato tutte le agenzie competenti a concentrarsi sulla preparazione di un piano per affrontare lo scenario peggiore, ovvero quello di un focolaio massiccio. È stato aumentato il numero degli addetti ai controlli sanitari all’aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia) della capitale. Il governo è in stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), alla quale ha chiesto aiuto anche per colmare la carenza di mascherine protettive e altri materiali. Uno studio pubblicato da ricercatori dell’Università di Oxford, dell’Università di Toronto e della Scuola di igiene e medicina tropicale di Londra (Lshtm) ha classificato Katmandu come l’undicesima città più a rischio al mondo e la terzultima per preparazione all’emergenza coronavirus. Il paese ha registrato al momento un solo caso di Covid-19 e ha rimpatriato dalla Cina 175 connazionali, risultati tutti negativi ai test. L’evacuazione è avvenuta dopo una difficoltosa ricerca di una struttura adeguata per il periodo di isolamento. (segue) (Inn)