Nepal: anno del turismo, coronavirus mette a rischio stagione delle scalate sull’Everest (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia di coronavirus preoccupa Katmandu anche per le probabili ripercussioni negative sulla campagna per l’anno del turismo Visit Nepal 2020. A gennaio il numero dei turisti arrivati nel paese è diminuito del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo i dati del Dipartimento dell’immigrazione (Doi), sono giunti dall’estero 67.020 visitatori, contro i 91.793 dello stesso mese dell’anno precedente. Il calo dell’afflusso è attribuito proprio all’epidemia in Cina, secondo paese per provenienza di turisti. Il Consiglio del turismo del Nepal (Ntb) ha rimandato alcune attività promozionali in programma nel mercato cinese per concentrarsi su altri paesi. Il salone turistico Nepal India China Expo (Nice), che era stato programmato a Katmandu nei giorni 22-25 febbraio, è stato rinviato a data da definire. (segue) (Inn)