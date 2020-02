Migranti: Grecia, polizia usa gas lacrimogeni per prevenire arrivi dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza greche ai confini nord orientali del paese hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di circa 500 migranti e rifugiati che hanno provato ad entrare in territorio ellenico dalla Turchia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", le forze di sicurezza hanno fatto "uso deterrente" dei gas lacrimogeni alla luce dei rischi sull'aumento della pressione ai confini tra Grecia e Turchia dopo l'annuncio di Ankara sulla sospensione dei controlli per impedire ai rifugiati siriani di andare verso l'Europa. Il sindaco della località greca di Orestiada, al confine con la Turchia, Vassilis Mavridis, ha confermato che da questa mattina le guardie di frontiera turche hanno abbandonato le loro posizioni dall'altro lato del confine. Secondo Mavridis, il gruppo di migranti ha provato ad entrare in territorio greco dal valico di frontiera di Kastanies. Fonti della polizia di frontiera ellenica fanno sapere che i pattugliamenti nell'area nei pressi del fiume Evros sono stati intensificati e si sta provvedendo a mettere del filo spinato lungo il confine greco-turco per assicurare che "ogni centimetro" della frontiera venga controllato. (segue) (Gra)