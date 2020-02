Roma: Pelonzi, con Pd pensare a coalizione ampia per elezioni 2021, ma prima i temi

- Individuare le politiche necessarie per condurre Roma fuori dalla crisi e non chiudere le porte a una coalizione ampia. Deve essere questo, secondo il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, l'obiettivo del partito romano in vista delle elezioni amministrative del 2021. "Prima che sui nomi e le alleanze" per Pelonzi, il Pd di Roma deve concentrarsi "sulla grave crisi identitaria e di prospettiva della città" e "solo in un secondo tempo potremmo indicare le forze e gli uomini che quelle scelte dovranno concretizzare". Per Pelonzi sono "queste le caratteristiche indispensabili a una coalizione ampia anche oltre i partiti, propositiva, coraggiosa e intraprendente" poiché "Virginia Raggi ci consegnerà una Roma negletta, divisa e spaesata che ha bisogno in primo luogo di punti di riferimento certi, responsabili e operosi". In una lettera al quotidiano Il Manifesto Pelonzi sottolinea che c'è "un anno per fare questo e presentarci con rinnovata credibilità. Il Pd, dopo la dura sconfitta delle comunali di giugno 2016, non si è mai rassegnato, nei 4 anni di opposizione, ad incalzare sul piano programmatico una compagine allo sbando, a contestare e denunciare il decadimento economico, sociale e culturale della capitale d’Italia. Servono un piano ambizioso e scelte radicali per riallineare la nostra città ai modelli europei più virtuosi".(Rer)