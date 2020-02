Milano: viaggia a bordo di auto in cui erano nascosti 52 kg di hashish, arrestato 53enne

- Un marocchino di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per traffico internazionale di droga dopo essere stato trovato alla guida di un'auto in cui era stati nascosti circa 52 chilogrammi di hashish. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Lorenteggio lo hanno agganciato a Settimo Milanese la mattina del 22 febbraio scorso nell'ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di droga nella zona di Sud del capoluogo lombardo. In particolare, i poliziotti si sono insospettiti della presenza di una Citroen DS3 con targa francese che si stava dirigendo in direzione della tangenziale e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il conducente è risultato essere privo di precedenti penali e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato nel 2018 da Torino per motivi famigliari, mentre l'auto era intestata ad un cittadino transalpino. (segue) (Rem)