Milano: viaggia a bordo di auto in cui erano nascosti 52 kg di hashish, arrestato 53enne (2)

- L'uomo mentre attendeva l'esito degli accertamenti ha iniziato a sudare nonostante cercasse di far trasparire di essere calmo. A quel punto gli agenti, percepito il suo stato di agitazione, hanno deciso di approfondire il controllo della Citroen in commissariato. Un investigatore, appassionato di motori, ha notato immediatamente che il paraurti posteriore aveva una conformazione strana rispetto al modello originale dell'auto. Hanno quindi smontato il pezzo e trovato un'intercapedine in cui erano occultati 31 panetti. Altri 21 sono stati invece scoperti in due vani ricavati tra due assi laterali sopra la linea degli pneumatici. Questi involucri, perfettamente sigillati, erano legati gli uni agli altri da un filo di spago per consentire di tirarli fuori più agevolmente. Secondo quanto riferito dalla polizia il valore della droga è stato stimato in 180mila euro all'ingrosso e oltre mezzo milione di euro al dettaglio. All'interno dell'auto i poliziotti hanno rinvenuto delle bottiglie di acqua e delle scatole di biscotti, tutte di marca francese, tali da far desumere che l'uomo fosse partito in giornata dalla Francia per poi farvi ritorno. (Rem)