Coronavirus: Fontana, personalmente rifarei video con mascherina, ma è stato strumentalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana rifarebbe il video con indosso la mascherina. Lo ha detto intervenendo in collegamento al programma di La7 "L'Aria che Tira". "Da un punto di vista personale e di convinzione lo rifarei sicuramente, perché non aveva nessun messaggio se non quello di dire di seguire i consigli che vengono dati. Che poi abbiano voluto strumentalizzarlo e quindi attraverso questa strumentalizzazione si cerchi di parlare più della mia mascherina che del problema che ci riguarda...", ha detto Fontana, spiegando che nel collegamento di oggi non indossa il dispositivo sanitario, perché "oggi sono solo. Ho avuto la mascherina fino a due minuti fa - ha aggiunto - mentre ero in riunione con i miei collaboratori, dove ho l'obbligo previsto dal Ministero. Adesso sono nel mio ufficio da solo con Skype e allora per evitare che qualcuno si terrorizzi vedendo me con la mascherina, l'ho tolta". (Rem)