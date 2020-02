Coronavirus: Ania, compagnie di assicurazione attive da subito per l'emergenza

- L'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) comunica di aver predisposto gli interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Il settore assicurativo, consapevole delle difficoltà che il Paese sta affrontando in questi giorni con l'emergenza del virus Covid-19", si legge in una nota, "ha autonomamente attivato le misure necessarie per andare incontro alle esigenze dei clienti residenti nei Comuni delle zone 'rosse'. Le compagnie hanno, sin da subito, previsto la sospensione, proroga e dilazione dei premi per copertura vita, copertura danni non auto e copertura auto, nonché il blocco di tutte le azioni di recupero dei crediti delle franchigie". L'Ania aggiunge, poi, di aver "attivato con i propri associati uno specifico gruppo di lavoro che, in coordinamento con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Ivass), continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione, al fine di garantire i servizi ai cittadini e di tutelare lavoratori e rete agenziale". (Com)