Bergamo: Cdp e Comune insieme per sviluppo territorio (2)

- Con riferimento alle ex caserme Colleoni e Montelungo, Cdp Investimenti Sgr, Comune e Università di Bergamo si sono impegnati in questi anni a promuovere un progetto dell’intero compendio immobiliare che corrisponde pienamente a queste caratteristiche, grazie anche al ruolo decisivo dell’Ateneo di Bergamo. Un percorso che ha portato di recente, in conseguenza di un notevole incremento in questi ultimi anni dei fabbisogni universitari e soprattutto dei costi della prima ipotesi di intervento, a individuare una nuova ipotesi di realizzazione sull’intero comparto delle due caserme, di un unico e nuovo polo universitario integrato. Dopo il passaggio, nelle settimane precedenti, nel Consiglio dell'Università e in giunta comunale, il cda di Cdp Investimenti ha esaminato positivamente lo schema dell’operazione e ha stabilito di procedere ai necessari approfondimenti e confronti per arrivare alla sottoscrizione, unitamente a Regione Lombardia, di un nuovo Atto Integrativo all’Accordo del 2016 che darà vita, insieme agli interventi dell’Accademia di Guardia di finanza, ad una delle più rilevanti operazioni di rigenerazione urbana della città e non solo. (segue) (Com)