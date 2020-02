Bergamo: Cdp e Comune insieme per sviluppo territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da diversi anni Bergamo ha il privilegio di poter operare, in progetti di riqualificazione urbana di grande scala, con un soggetto nazionale come Cdp, attuando interventi di grande rilevanza pubblica capaci di dare nuova prospettiva e nuova identità alla città, grazie anche al contributo si istituzioni quali l’Università e la stessa Guardia di Finanza - afferma il sindaco Gori -. Il protocollo sottoscritto oggi rafforza e allarga questa collaborazione, promuovendo un più ampio sviluppo economico e sociale a favore sia dell’attività propria dell’amministrazione comunale, che a supporto di interventi infrastrutturali ed immobiliari decisi per il futuro dell’intero territorio”. “Cdp – commenta Palermo - promuove iniziative come quelle presentate oggi, che sono in linea con la strategia delineata nel nostro Piano Industriale poiché finalizzate a fornire un contributo concreto allo sviluppo del territorio attraverso un importante progetto di rigenerazione urbana, che prevede la riqualificazione di aree abbandonate da anni e la realizzazione di strutture che verranno destinate anche allo student housing”. (segue) (Com)