Bergamo: Cdp e Comune insieme per sviluppo territorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre Cdp e Finlombarda hanno lanciato l’Elite Basket Bond Lombardia, un programma di emissioni del valore complessivo di 100 milioni di euro, finalizzato a finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde. A inaugurare il programma sono state due società del segmento Mid corporate, che hanno emesso due minibond del valore complessivo di 17 milioni di euro. Le due aziende coinvolte nell’operazione sono state B.V. Tech, holding di un gruppo innovativo operante nel mercato del Management Consulting e dell’Ict, e Montefarmaco Otc spa, società attiva nella produzione e commercializzazione all’ingrosso, in Italia e all’estero, di integratori, parafarmaceutici, medical device, farmaci senza l’obbligo di prescrizione e cosmetici. Entrambe le società appartengono al programma Elite di Borsa Italiana. Nell’operazione Cdp e Finlombarda spa, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto il 50 per cento ciascuna dell’ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma. (segue) (Com)