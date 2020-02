Bergamo: Cdp e Comune insieme per sviluppo territorio (5)

- Dal 2014 a oggi, attraverso la Piattaforma Imprese e il Plafond Beni Strumentali, sono stati erogati nel tempo finanziamenti in Lombardia per oltre 1,9 miliardi di euro (di cui oltre 330 milioni a imprese del territorio bergamasco), di cui hanno beneficiato oltre 5.600 imprese. Negli ultimi anni, Cdp ha realizzato 19 operazioni di finanziamento in favore di imprese lombarde mid-to-large per un totale di circa 860 milioni di euro. A queste si aggiungono altre due operazioni di finanziamento, in favore di altrettante imprese, realizzate nel 2019 in valuta cinese, per un equivalente in euro di 60 milioni, a valere sul funding reperito da Cdp mediante il collocamento del cosiddetto Panda Bond. Nell’ultimo triennio, sono stati stipulati 39 contratti Fondo Rotativo Imprese (principalmente sul Bando fondo crescita sostenibile – Mise), per un totale di finanziamenti agevolati pari a 180 milioni di euro, di cui quota Cdp pari a circa 160 milioni (11 milioni per la provincia di Bergamo). (Com)