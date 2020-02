Russia: ridotti termini detenzione preventiva per esponente opposizione Litreev

- Il tribunale di Ekaterinburg ha ridotto il periodo di detenzione preventiva del fondatore di Vee Security Russia, Alesander Litreev, il cui arresto era stato in precedenza confermato fino al 22 aprile. L'informatico e attivista dell'opposizione russo è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di Mdma al ritorno da un viaggio a Ekaterinburg. Resterà in un centro di detenzione fino al 23 marzo, riferisce "Mbh Media". L'informazione sul possesso di stupefacenti è giunta alla polizia da una fonte anonima. Il programmatore è stato un attivista del Fondo per la lotta alla corruzione creato dall'oppositore russo Aleksej Navalnij, e in più occasioni ha contribuito ad identificare funzionari di pubblica sicurezza che hanno abusato della propria autorità durante i raduni di protesta che hanno avuto luogo a Mosca la scorsa estate. (Rum)