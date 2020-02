Milano: Sala sul tetto dei nuovi uffici comunali al Corvetto, trasferimento per 2.500 dipendenti a inizio 2021

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato questa mattina gli uffici di via Sile, nel quartiere Corvetto, che tra un anno saranno occupati da dipendenti comunali. "Siamo su quello che diventerà il tetto-giardino dei nostri nuovi amici di via Sile, nel quartiere Corvetto", ha esordito il primo cittadino in un video pubblicato sui social. "Il Comune di Milano - ha spiegato poi Sala - mette a valore degli spazi centrali anche in piazza Duomo e chiede a 2.500 nostri dipendenti, in accordo con i sindacati, di trasferirsi in zone periferiche, al Corvetto e alla Bovisa. Perché lo facciamo? È abbastanza evidente: anche con i tempi difficili che ci aspettano, è meglio valorizzare spazi, persino in piazza Duomo. Ma poi le periferie vanno vissute non soltanto dagli altri, ma anche da noi. Ovviamente in uffici assolutamente belli come questi e ben connessi: qui ad esempio siamo a 250 metri dalla metropolitana". "Tutto ciò - ha concluso Sala - avverrà all'inizio del prossimo anno". (Rem)