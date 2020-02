Bolivia: procura, perizia tecnica conferma che Morales ordinò "dura battaglia" in patria (2)

- Il rapporto del Corpo tecnico investigativo (Cti) colombiano viene ora trasmesso alla procura generale boliviana perché prosegua nelle indagini. Esperti del settore rilanciati dai media locali avvertono che la prova potrebbe risultare determinante per arrivare a formulare le gravi accuse a Morales - oggi rifugiato in Argentina - e iniziare le pratiche per poterlo citare a giudizio. In teoria la procura avrebbe sei mesi di tempo per portare avanti le sue indagini prima di chiedere l'apertura del processo, ma l'assenza del principale imputato potrebbe far congelare l'intero iter, azzerando i termini di prescrizione. Un calendario processuale che ripartirebbe solo una volta che Morales sarà tornato a disposizione della giustizia. (segue) (Brb)