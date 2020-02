Bolivia: procura, perizia tecnica conferma che Morales ordinò "dura battaglia" in patria (7)

- L’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha definito una “fonte di preoccupazione” i procedimenti giudiziari nei confronti di persone legate all’ex governo di Evo Morales in Bolivia. Bachelet ha parlato oggi nel corso del suo intervento alla 43ma seduta del Consiglio per i diritti umani dell'Onu in corso di svolgimento a Ginevra. “Di recente ho inviato una missione in Bolivia e il mio ufficio sta rafforzando il suo impegno in sostengo agli sforzi delle Nazioni Unite volti a superare l'attuale crisi sociale e politica”, ha detto l’alto funzionario. La crisi post-elettorale dell'anno scorso “ha provocato almeno 35 morti e 800 feriti, la maggior parte dei quali durante le operazioni dell'esercito e della polizia”, ha aggiunto. “Le accuse contro dozzine di ex funzionari del governo e persone legate alla precedente amministrazione sono fonte di preoccupazione”, ha detto Bachelet. (segue) (Brb)