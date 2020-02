Coronavirus: Lamorgese scrive a Gabrielli, grazie per impegno Polizia e Forze armate in zone rosse

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha scritto al capo del dipartimento della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, "chiedendogli di far pervenire il suo personale ringraziamento ed apprezzamento agli uomini e alle donne delle Forze di Polizia e delle Forze armate che in questi giorni stanno svolgendo un’attività particolarmente delicata nelle cosiddette zone rosse istituite per contenere la diffusione del coronavirus". Lo si legge in una nota del Viminale. (Com)