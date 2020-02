Sicurezza: De Corato, emergenza droga in Lombardia, aumentare forze dell'ordine sul territorio

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ringrazia in una nota "gli agenti del Commissariato Lorenteggio di Milano per aver arrestato l'ennesimo pusher sorpreso in macchina con 51 kg di hashish. Milano - aggiunge - si conferma crocevia dello spaccio". "Sono stati numerosi i sequestri di droga in Lombardia negli ultimi mesi - ha aggiunto l'assessore - ricordo episodi a Gorgonzola (MI) Sesto San Giovanni (MI), Paderno Dugnano (MI), nei quartieri Lorenteggio e Giambellino a Milano e i 55 chili sequestrati tra le province di Milano e Bergamo. A questi vanno aggiunti i numerosi episodi di minore entita'". "Di fronte ai dati contenuti nella 'Relazione Annuale 2019' della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - rimarca De Corato - è sempre più evidente la necessità di aumentare il numero delle Forze dell'ordine in Lombardia, appello che continuo a rivolgere al Ministro dell'Interno Lamorgese. I dati ci indicano che 'nel 2018 in Lombardia e' stato registrato il 16,02% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale, il 7,21 % delle sostanze sequestrate e il 14,05% delle persone segnalate all'Autorità Giudiziaria'. E - conclude l'assessore regionale alla Sicurezza - 'in provincia di Milano è stato registrato il 59,20% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale'". (com)