Speciale energia: Grecia, Energean acquisisce quota significativa del blocco 2

- Energean, società quotata alla Borsa di Londra e di Tel Aviv, attiva nel settore petrolifero e del gas con focus nell'area del Mediterraneo, annuncia di aver siglato un accordo per l'acquisizione della quota detenuta da Total nel Blocco 2, giacimento di gas situato nella parte occidentale della Grecia. Come riferito in un comunicato, il blocco 2 fa parte di un programma di ricerca ed esplorazione degli idrocarburi offshore e onshore nelle aree del Mediterraneo orientale - lanciato dal governo di Atene nel 2014 - che ha coinvolto numerosi player del settore interessati ad ottenere la licenza per l'esplorazione, tra cui Total. L'accordo, oltre a migliorare ulteriormente il potenziale di crescita futuro del portafoglio Energean, offre alla società anche l'opportunità di generare, nel medio termine, ulteriore valore per tutti i suoi stakeholder. Al perfezionamento dell'operazione, inoltre, Energean acquisirà l'intera quota detenuta da Total – pari al 50 per cento - oltre all'operatività offshore sul sito ed il suo potenziale di sviluppo. Per il completamento dell'opera – che comprende 1.800 chilometri di perforazione - Energean dovrà sostenere spese per circa 0,5 milioni di euro, a sostegno dell'alto potenziale del blocco 2, parte del quale ancora inespresso. Il Blocco 2 comprende, infatti, anche la chiusura a quattro vie sulla piattaforma Top Jurassic Apulia, un progetto analogo allo sviluppo del campo offshore Vega in Italia, nel quale opera – con una quota pari al 60 per cento - anche Edison E&P, recentemente acquisita da Energean. Il blocco 2 si trova a cavallo tra il confine marittimo greco e quello italiano, con una ripartizione del 60 per cento della licenza in Grecia ed il restante in acque italiane. Edison E&P - per la quale Energean prevede di completare l'acquisizione nel corso del primo semestre del 2021 - detiene anche una quota del 25 per cento nel blocco 2, e partecipa inoltre allo sviluppo dell'adiacente blocco 84F.R-EL al largo dell'Italia, tuttora in attesa di aggiudicazione. Dopo il completamento dell'operazione con Edison E&P, Energean deterrebbe, quindi, una quota complessiva del 75 per cento nel blocco 2, mentre il restante 25 per cento sarà detenuto da Hellenic Petroleum. (Com)