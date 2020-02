Speciale energia: coronavirus, M5s, definito primo pacchetto misure a favore delle imprese nelle "zone rosse"

- Sono pronte le prime misure per tutelare le imprese all'interno delle "zone rosse", quelle cioè colpite dal coronavirus. E' quanto annunciano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle nella commissione Attività produttive alla Camera. "L'emergenza coronavirus", avvertono i parlamentari pentastellati, "rischia di incidere pesantemente anche sul nostro tessuto produttivo. E' per questo che stiamo lavorando per tutelare le nostre imprese: a seguito dell'incontro avuto dal ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli con le categorie produttive è stato definito un primo pacchetto di norme a favore delle imprese delle cosiddette zone rosse. Parliamo, ad esempio, del potenziamento del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, che arriva a 750 milioni di euro, con accesso facilitato al fondo per le imprese delle zone colpite". Nella nota si sottolinea, poi, che "verranno sospesi i pagamenti dei premi assicurativi e delle bollette di gas, luce e acqua. Sospesi anche i diritti di segreteria e il diritto annuale dovuti alla Camera di commercio, i pagamenti nei confronti di Invitalia, le rate dei mutui bancari e il versamento corrisposto ai fondi mutualistici del 3 per cento degli utili di esercizio. Verranno poi prorogati l'entrata in vigore delle procedure di allerta per tutte le Pmi e tutti i bandi per gli incentivi per imprese previsti dal Mise. Un primo importante intervento a favore del nostro settore produttivo, al quale seguiranno altre misure nei prossimi giorni. Lo Stato continuerà a far sentire la propria presenza", concludono gli esponenti del M5s, "per evitare che le nostre aziende possano subire danni, diretti o indiretti, a causa delle misure restrittive previste per contenere l'epidemia". (Com)