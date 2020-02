Speciale energia: milleproroghe, Lega, soddisfazione per norma su energia a chilometro zero

- I parlamentari della Lega Tullio Patassini e Paolo Arrigoni esprimono soddisfazione per la misura sull'energia a chilometro zero, introdotta con il decreto Milleproroghe. "Meno sprechi ed emissioni, bollette meno care e più autonomia: grazie alla determinazione della Lega", affermano in una nota congiunta i due esponenti del Carroccio. "L'energia elettrica potrà essere prodotta e consumata a chilometro zero. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, e con la norma introdotta in prima lettura alla Camera grazie ad un emendamento della Lega, si sono definiti l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, consentendo così a famiglie e soprattutto imprese di diventare prosumer, ossia produttori e al tempo stesso consumatori. Esprimiamo, dunque, grande soddisfazione per il via libera a questo provvedimento, da noi fortemente voluto", aggiungono. Per Patassini, deputato e primo firmatario dell'emendamento approvato, e Arrigoni, senatore e coordinatore Energia del partito, "ora, in attesa che il nostro Paese recepisca la relativa direttiva Ue, in Italia sussistono tutti i presupposti per introdurre una vera e propria rivoluzione green a favore dell'ambiente e delle tasche di cittadini, famiglie e imprese grazie ad una serie di incentivi ad hoc''. (Com)