Speciale energia: Francia, presidente Engie, non rinneghiamo nostra posizione nel settore del gas

- “Non possiamo rinnegare la nostra identità di grande attore nel settore del gas”. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Figaro” il presidente del consiglio di amministrazione di Engie, Jean-Pierre Clamadieu. “Oggi un po' più del 60 per cento dei nostri risultati sono legati a delle attività di infrastrutture, per la maggior parte di gas, e di produzione elettrica a partire dal nucleare e dal gas”, ha detto Clamadieu. “La programmazione pluriennale dell'energia (Ppe) ha la vocazione di essere aggiornata regolarmente – aggiunge il presidente di Engie – Alcuni aspetti ci sembrano molto pertinenti, come l'accelerazione dell'eolico in mare. In compenso, ci sembra che al gas non sia stato riconosciuto il suo giusto valore, nonostante sia un'energia che si trasporta, si immagazzina e si utilizza facilmente”. Per Clamadieu è fondamentale dimostrare che “il gas si posiziona nel mix energetico francese”. (Res)