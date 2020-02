Governo: Bernini (FI), dopo mesi fibrillazione perenne è in crisi

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, denuncia come l'esecutivo sia in crisi e vada tutto male. "A Zingaretti non risulta che in Italia ci sia una crisi di governo, ed è vero - afferma in una nota -, ma c’è un governo in crisi, reduce da mesi di fibrillazione perenne e che affrontando l’emergenza coronavirus in modo isterico ha di fatto esaurito la sua precaria funzione nel peggiore dei modi". Quidni Bernini aggiunge: "Negare la realtà e insistere a dire che va tutto bene quando invece va tutto male significa ignorare il grido d’allarme arrivato ieri da banche, imprese e sindacati, che giustamente chiedono misure e investimenti straordinari per riportare l’Italia su un percorso di crescita. Ma per farlo servirebbe un governo stabile, con un premier autorevole e una maggioranza politicamente coesa e legittimata dal voto popolare: l’opposto insomma del Conte bis".(Com)