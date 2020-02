Argentina: Camera deputati approva in prima lettura progetto su taglio pensioni "di privilegio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera dei Deputati argentina ha approvato ieri in prima lettura un progetto di legge presentato dall'esecutivo che punta a ridurre in modo sostanziale le cosiddette "pensioni di privilegio", tra le quali figurano in particolar modo quelle di giudici e funzionari dell'amministrazione di giustizia. Il governo di Alberto Fernandez giustifica la riduzione delle pensioni nel settore con la necessità di equilibrare il sistema pensionistico e di effettuare tagli non tanto alla base, dove le pensioni minime sono già al di sotto della soglia di povertà, quanto al vertice. Nel testo di legge l'esecutivo evidenzia lo squilibrio fiscale generato dal sistema previdenziale della giustizia, dove 17600 funzionari in attività versano circa 500 euro in media mensili mentre 7000 beneficiari percepiscono una remunerazione media di circa 4300 euro mensili. (segue) (Abu)