Argentina: Camera deputati approva in prima lettura progetto su taglio pensioni "di privilegio" (3)

- Il presidente del Consiglio superiore della Magistratura argentina, Alberto Lugones, ha dichiarato che il progetto di riforma rischia di portare a una paralisi della Giustizia. "In base a informazioni in mio possesso tra i 100 ed i 150 i giudici potrebbero fare richiesta di pensionamento o prepensionamento", ha affermato Lugones in un'intervista a radio "El Destape". Secondo il presidente del Csm il numero di tribunali vacanti potrebbe arrivare in questo modo a circa 450, una cifra in grado di paralizzare tutto il sistema. Secondo Lugones, inoltre, il progetto "è poco chiaro" e il timore da parte dei giudici è quello di vedersi decurtate le remunerazioni nell'ordine del 30/40 per cento. (Abu)