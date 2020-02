Coronavirus: Casa della carità, non dimentichiamo i fragili (2)

- "Per alcuni di noi è quella 'eccedenza della carità' che ci ha raccomandato il cardinal Martini ed è quello spirito di fraternità a cui ci richiama costantemente Papa Francesco. Forse, oggi più che mai ci stiamo tutti rendendo conto di che cosa significhi vivere in una condizione di vulnerabilità - prosegue la nota congiunta - Anche noi operatori sociali, che abbiamo a che fare tutti i giorni con "i fragili", abbiamo un'occasione in più per capirli, non più semplicemente sedendosi accanto a loro, ma guardando cosa succede dentro ciascuno di noi, osservando la nostra paura, interrogando il nostro spaesamento. Sollecitiamo quindi le istituzioni ad avvertire, anche in questa fase, che solo una società solidale e attenta ai deboli è una società veramente matura. Gli ultimi, infatti, non sono un problema da affrontare in più, ma sono una risorsa. Sono portatori di una domanda di inclusione che non resta in attesa di una risposta calata dall'alto, ma si fa capacità di reagire. Spesso sono loro che ci insegnano come superare certi limiti e oggi ci danno la forza di affrontare insieme questo tempo di attesa, quasi di sospensione, carico di dubbi e paure". (com)