Imprese: Simest, misure del comitato agevolazioni per emergenza coronavirus

- Il comitato agevolazioni, istituito presso Simest, ha deliberato alcune misure in favore delle aziende italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione che sono state colpite dall’emergenza da nuovo Coronavirus. Lo riferisce un comunicato stampa. Tra le misure vengono segnalate: una moratoria di 6 mesi relativa ai termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che sono state rinviate. Parallelamente, verranno posticipati di 6 mesi i periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso; l'eliminazione della maggiorazione del 2 per cento - prevista per le revoche - per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate, nel caso di iniziative che sono state invece cancellate. I finanziamenti agevolati Simest, oggetto della decisione, sono uno strumento dedicato alle Pmi che vogliono compiere i primi passi verso l’internazionalizzazione e vengono erogati a valere sul Fondo 394, gestito per conto del Maeci. A deliberare la concessione dei finanziamenti è il Comitato agevolazioni, composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, Economia e Finanze, Sviluppo economico e delle Regioni. (Com)