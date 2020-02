Sociale: Alonzi-Battaglia (Pd), Roma torni a interessarsi a "Dopo di noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progetti fermi, famiglie in attesa e persone con disabilità che vedono disattese le loro aspirazioni ad una vita in autonomia: il 'Dopo di noi' a Roma è fermo e per questo che è importante il voto dato all'unanimità ieri nell'aula di piazza Sempione". Così, in una nota, Sara Alonzi, consigliera del Municipio III, e Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "La mozione a firma Pd che chiede a Roma Capitale di chiarire i tempi di attesa del nuovo disciplinare e di convocare un tavolo istituzionale anche con i Municipi per l'immediata attuazione della legge è quanto di più opportuno si può chiedere ad una città ferma. Nel ringraziare quanti hanno espresso voto favorevole, facciamo appello perché ci sia la stessa sensibilità negli altri Municipi e in Consiglio comunale dove i nostri consiglieri si sono resi disponibili ad una vertenza insieme", conclude la nota congiunta. (Com)