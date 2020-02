Coronavirus: Apple, Ad Tim Cook ottimista su controllo epidemia in Cina

- Tim Cook, amministratore delegato di Apple si è detto ottimista sul fatto che l'epidemia di coronavirus stia tornando sotto controllo in Cina. In un'intervista all'emittente televisiva "Fox" Cook ha dichiarato che le fabbriche stanno tornando alle normali operazioni grazie al fatto che le condizioni relative all'epidemia sono migliorate. "Mi sembra che la Cina stia controllando il coronavirus. I numeri scendono giorno dopo giorno, sono molto ottimista", ha detto. In merito ai fornitori dell'azienda di Cupertino, il manager ha affermato: "L'iPhone è costruito ovunque nel mondo. Abbiamo componenti chiave provenienti dagli Stati Uniti, abbiamo parti provenienti dalla Cina". Riguardo alle parti prodotte in Cina Cook ha spiegato che Apple ha riaperto le fabbriche che sono in grado di lavorare. (segue) (Cip)