Roma: grazie a "fototrappole" 2.400 sanzioni nel 2019 per eco-reati (2)

- In totale, grazie alle circa 50 fototrappole utilizzate da maggio a dicembre 2019, sono state indagate 45 persone per diversi tipi di reati ambientali ed ammontano a 85 gli automezzi sequestrati ai fini della confisca. "La sindaca Virginia Raggi si è detta molto soddisfatta dei risultati portati avanti da questo strumento d'indagine e spiega che l'utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate è fondamentale per identificare e perseguire le organizzazioni e i singoli che inquinano la città di Roma. Nel ringraziare gli agenti del Nad per il lavoro di analisi, la sindaca ha inoltre ricordato l'attenzione dell'Amministrazione verso la repressione degli ecoreati, dimostrata proprio dall'aver istituito un gruppo specifico che si occupa di questa materia", conclude la nota. (Com)