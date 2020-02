Borsa: Centemero (Lega), governo incapace di decidere, servono soluzioni

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera, solleva il problema del "nodo Borsa" che "sta venendo al pettine a Bruxelles e forse Lseg cederà il nostro mercato borsistico. Purtroppo nell'immobilità e nell'incapacità di decidere di questo governo": " Se è vero che le regole del mercato non vanno riscritte - spiega in una nota - è altrettanto vero che i dati gestiti da Borsa sono strategici per il Paese. Per non parlare del debito pubblico. Mi auguro che si trovi una soluzione adeguata, che non escluda nessuno scenario opportuno per il Paese; le voci comparse su MF di una cordata italiana, se fondate, sono di sicuro positive e nel caso di altre partnership non si escludano soggetti statunitensi. Da un punto di vista geopolitico e di sicurezza dei dati, Washington sarebbe una garanzia".(Com)