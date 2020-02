Coronavirus: Di Maio, preoccupati per ricaduta economiche ma possiamo superare crisi

- Le ricadute economiche, soprattutto sull’interscambio commerciale, della crisi connessa all’epidemia di coronavirus sono fonte di grande preoccupazione: in una situazione del genere è fondamentale sostenere le esportazioni e il turismo che sono asset cruciali per la nostra economia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’evento “Innovare per crescere” organizzato oggi da Leonardo in occasione dell’inaugurazione del nuovo Aerotech Campus presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Na). “Bisogna assolutamente essere responsabili per quanto riguarda la diffusione di informazioni e aggiornamenti: se reagiamo come sistema Italia possiamo superare la crisi, ma gli allarmismi inutili finiranno solo con il presentare all’estero una situazione più grave di quanto non sia in realtà”, ha detto Di Maio, annunciando nuovi investimenti a sostegno delle esportazioni e del marchio Made in Italy. (Ems)