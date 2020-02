Energia: gasdotto Asia centrale-Cina, consegnati a Pechino oltre 300 miliardi di metri cubi di gas naturale

- Il gasdotto Asia centrale-Cina ha consegnato a Pechino oltre 300 miliardi di metri cubi di gas naturale da quando è stato messo in funzione nel dicembre 2009. Lo ha riferito la compagnia PetroChina West Pipeline. Il gasdotto parte dal confine tra il Turkmenistan e l'Uzbekistan, attraversa l'Uzbekistan e il Kazakhstan e si collega al gasdotto cinese da ovest a est a Khorgos, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Con una lunghezza totale di 1.833 chilometri e una capacità progettata di trasporto di 60 miliardi di metri cubi all'anno, il gasdotto ha funzionato in modo stabile e sicuro da quando è stato messo in funzione tre mesi fa. Finora, le importazioni di gas naturale attraverso l'infrastruttura rappresentano oltre il 15 per cento del consumo totale della Cina, a beneficio di oltre 500 milioni di persone in Cina.(Cip)