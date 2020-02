Dronitaly: Forum 2020 rinviato al 17 e 18 settembre

- Mirumir srl, società ideatrice e organizzatrice della manifestazione Dronitaly, ha deciso di posticipare Dronitaly Forum 2020 al 17 e 18 settembre, confermando il Campus Bovisa del Politecnico di Milano come sede dell'evento. La decisione, presa in accordo con il Comitato Scientifico, si è resa necessaria a seguito dell'emergenza sanitaria che sta interessando il paese e vuole consentire a sponsor, relatori e operatori del settore una più serena e proficua partecipazione. Mirumir ha scelto il Politecnico di Milano come sede dell'evento, forte anche della collaborazione che, dal 2019, la vede partner dell'Osservatorio Droni del PoliMi (16mo ateneo al mondo nella categoria Engineering & Technology per il QS World University Rankings 2019). La proficua collaborazione del PoliMI, PoliTO, Pic4Ser e SIFET e la partecipazione di rappresentanti di aziende ed enti di ricerca nazionali ed internazionali consentirà di avviare momenti di dibattito e confronto utili alla crescita del settore. Sviluppo del business, tecnologie abilitanti per utilizzi professionali, uso dei mezzi a pilotaggio remoto in scenari industriali e ambientali, cybersecurity e data protection saranno alcuni degli argomenti al centro del Forum. (Com)