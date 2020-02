Innovazione: Di Maio, è fondamentale l'attenzione verso il territorio

- L’attenzione nei confronti del territorio e del suo sviluppo è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’evento “Innovare per crescere” organizzato oggi da Leonardo in occasione dell’inaugurazione del nuovo Aerotech Campus presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Na). “Gli investimenti in innovazione operati da Leonardo, che si concretizzano anche nell’attività portata avanti nello stabilimento di Pomigliano, consentiranno a tanti territori di avere un’opportunità in più, contribuendo a far crescere le competenze dei giovani”, ha detto il ministro. (Ems)