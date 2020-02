Serbia: forza politica "Serbia 21" annuncia partecipazione a prossime elezioni (3)

- Secondo il sondaggio di Faktor Plus al secondo posto si trova l'Alleanza per la Serbia (Szs), forza che raccoglie diversi partiti e movimenti all'opposizione, con il 10,3 per cento delle preferenze. Al terzo posto compare il Partito socialista serbo (Sps), alleato di governo dell'Sns, con il 9,5 per cento. L'Alleanza patriottica serba (Spas) di Aleksandar Sapic ottiene il 4,3 per cento, mentre la coalizione costituita dal Movimento dei cittadini liberi (Psg) e dal Partito Serbia moderna (Sms) raggiunge il 6 per cento. Il Partito dei pensionati uniti della Serbia (Pups) ottiene infine il 3,6 per cento, mentre il Partito radicale serbo (Srs) raggiunge il 3,3 per cento delle preferenze. Tutte queste forze politiche supererebbero la nuova soglia di sbarramento fissata al 3 per cento. (segue) (Seb)