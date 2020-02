Difesa: Polonia, in arrivo truppe Usa per esercitazioni Defender-Europe 2020

- Truppe statunitensi arriveranno questa sera in Polonia come parte di "Defender-Europe 2020", la maggiore esercitazione militare delle forze Usa in Europa da 25 anni a questa parte. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". "Assieme ai nostri alleati rafforziamo la sicurezza della Polonia", ha scritto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, via Twitter. L'esercitazione, che proseguirà fino a maggio, coinvolge circa 20 mila soldati Usa di stanza nel Vecchio continente e numerosi mezzi pesanti. Defender-Europe 2020 si svolgerà in Polonia e nei paesi baltici. Il ministero della Difesa di Varsavia ha specificato che in totale saranno quasi 37 mila i militari che prenderanno parte alle esercitazioni, provenienti da 18 paesi membri della Nato. Di questi, duemila sono polacchi. Oltre ai soldati parteciperanno agenti di polizia, guardie di frontiera, vigili del fuoco, e le esercitazioni coinvolgono anche attrezzature e mezzi pesanti e dell'aviazione polacca. (Vap)