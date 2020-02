Sondrio: trovato morto 45enne in Val Bodengo

- In Val Bodengo, in prossimità del ponte in Val Pilotera, in provincia di Sondrio, poco dopo la mezzanotte e mezza è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 45 anni. I soccorsi intervenuti hanno constatato il decesso. (com)