Imprese: sicurezza sul lavoro, se ne occupano oltre 4 mila in Italia, 25 per cento concentrate in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese nei settori legati alla sicurezza sul lavoro, che offrono servizi in questo campo, sono 4.200 in Italia, mille in Lombardia, 380 a Milano, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un settore in costante crescita quasi raddoppiato nel corso degli ultimi dieci anni, + 4% negli ultimi 12 mesi. Un quarto delle imprese attive è concentrato sulla Lombardia. Emerge da un'elaborazione Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innovhub – SSI su dati Registro Imprese al II trimestre 2019. Ha dichiarato Massimo Dal Checco consigliere della Camera di commercio e amministratore unico di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria: "Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro non può che essere parte fondamentale della nostra missione, incentrata sullo sviluppo delle imprese attraverso ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e supporto per analisi e test per prodotti sicuri e di alta qualità". In Lombardia ci sono oltre 1.000 imprese, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno e del 32% circa rispetto al 2014. A prendersi cura della sicurezza sui luoghi di lavoro sono circa 2.600 addetti, un numero in crescita del 9% in soli 12 mesi. Dopo Milano che conta 380 imprese e 942 addetti ci sono Brescia con 174 imprese (+8,7% in un anno, + 40% in 5 anni) e 425 addetti, Bergamo (96 imprese e 251 addetti), Monza e Brianza (84 imprese e 129 addetti), Varese (73 imprese e 303 addetti, raddoppiati in un solo anno. (segue) (com)