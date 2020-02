Imprese: sicurezza sul lavoro, se ne occupano oltre 4 mila in Italia, 25 per cento concentrate in Lombardia (2)

- A Roma ci sono 388 imprese (+9,3% rispetto al 2018) e quasi 4.200 addetti, a Torino 215, +3,4% con 491 addetti, a Napoli 120, +7,1% con 210 addetti. Esposizione agenti chimici e sicurezza dei processi sono focus su cui si concentra Innovhub SSI, azienda interamente partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, impegnata sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con assistenza alle aziende interessate. Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria partner di Enterprise Europe Network è l'Azienda partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi che svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-scientifica e testing industriale e promuove sul territorio e fornisce servizi nell'ambito della progettazione europea e dei finanziamenti all'innovazione, con una attenzione particolare alle PMI. Si avvale di 14 laboratori scientifici e circa 100 esperti. Innovhub SSI partecipa direttamente a numerosi progetti di R&D (impieghi avanzati di biomasse, utilizzo di materie prime alternative per la produzione di energia, imballaggi, biomateriali per applicazioni mediche, tecnologie per combustibili, etc.). L'Azienda si articola in quattro aree tecniche dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente specializzati: carta, cartoni e paste per carta, combustibili, oli e grassi, seta. (com)