Kosovo: Ue su decisione Kurti per i dazi alla Serbia, "è un primo passo che potrebbe incidere su ripristino dialogo"

- La Commissione europea ha applaudito l'annuncio fatto ieri sera dal premier kosovaro Albin Kurti per una parziale abolizione dei dazi del 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. "Accogliamo con favore questo annuncio, come primo passo e non vediamo l'ora di vedere maggiori dettagli", si legge in una dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna. "Questo passaggio potrebbe avere un effetto positivo sul ripristino del commercio regionale e offrire un'apertura alla ripresa del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitata dall'Unione europea", sottolinea la dichiarazione, in cui viene ricordato che "è stato perso troppo tempo. La fiducia deve essere urgentemente ripristinata. La Serbia e il Kosovo devono creare un ambiente favorevole alla ripresa del dialogo, a vantaggio di entrambi". Nel comunicato viene precisato che "L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente Josep Borrell è pronto a svolgere il suo ruolo di facilitatore del dialogo a nome dell'Ue". (segue) (Kop)