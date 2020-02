Coronavirus: Cisl Medici Lombardia, gratitudine ai ricercatori ospedale Sacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl Medici Lombardia, in una nota, esprime gratitudine ai ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano per aver isolato il ceppo italiano del coronavirus. "Il prezioso risultato ,raggiunto con immensi sacrifici e spirito di devozione verso l'evoluzione delle conoscenze medico scientifiche,rappresenta una tappa di vitale importanza per la realizzazione di farmaci e vaccini - si legge nella nota - Le competenze medico scientifiche hanno trionfato sull'"infodemia ",responsabile dello strato di prostrazione che ha pervaso i cittadini lombardi ed italiani. Un raggio di sole giunge, portando sentimenti di rassicurazione e serenità ovunque. Nel contempo si evidenzia il valore internazionali dei "cervelli " lombardi ed italiani, troppo spesso mal considerati e bistrattati in patria. Sono loro che possono far ripartire la locomotiva lombarda a beneficio di tutta l'Italia. Un ringraziamento di cuore ai medici ed agli operatori sanitari che sempre presenti sul campo, mettendo anche a rischio le proprie vite, hanno offerto ed offrono la propria attività professionale a tutti i cittadini di ogni ceto,età,razza e sesso". (com)