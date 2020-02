Coronavirus: Boccia, ordinanza unica per uniformare, Paese era diventato un Arlecchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dopo che il Tar ha sospeso il provvedimento del governatore della regione Marche Luca Ceriscioli, intervistato da "Fanpage.it", ha sottolineato: "Noi abbiamo condiviso un'ordinanza unica che deve omogeneizzare il comportamento in tutte le Regioni non colpite dal virus. Ceriscioli è stato l'unico che non ha ascoltato e ha preso in ostaggio i marchigiani". Ceriscioli, con il suo provvedimento imponeva la serrata delle scuole e di altre occasioni pubbliche a seguito dell'emergenza coronavirus, in contrasto con le direttive varate dal governo per le aree non direttamente interessate dal contagio. Secondo Boccia l'ordinanza dell'esecutivo serve a uniformare i comportamenti da seguire su tutto il territorio nazionale: "Un'ordinanza che dà più sicurezza e più certezze a tutti i cittadini. Già in queste ore alcune Regioni, che avevano adottato misure radicali di chiusura di tutti gli uffici pubblici, hanno annunciato l'intenzione di adeguarsi all'ordinanza nazionale. Tutti dobbiamo lavorare per far ripartire l'Italia". (segue) (Rin)