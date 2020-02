Coronavirus: Grimoldi (Lega), governo non si limiti ad aiutare solo zona rossa

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega socio fondatore della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Il Governo non può limitarsi a sostenere economicamente le attività produttive della 'zona rossa' del basso lodigiano. In Lombardia tutte le associazioni produttive, artigianali e commerciali stanno fornendo numeri drammatici relativi a questa emergenza: in Lombardia la zona rossa a livello economico riguarda tutta la Regione. Basti pensare alle gravi ricadute che stiamo avendo nel settore del turismo, in quello delle fiere e in altre settori nevralgici dell'economia lombarda. Che, lo ricordiamo, è la locomotiva che traina tutto il Paese". "Proprio per questo va sostenuta ascoltando le richieste specifiche che arrivano dal governatore lombardo Attilio Fontana e dall'assessore al Bilanci, Davide Caparini" conclude Grimoldi. (com)