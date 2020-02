Kazakhstan: premier Mamin, 180 nostre aziende pronte a partecipare a progetti d'investimento

- Sono 180 le aziende kazakhe che hanno manifestato interesse nello sviluppo di progetti di investimento. Lo ha dichiarato il primo ministro kazakho Askar Mamin al Samruk Business Forum in corso oggi a Nur-Sultan. “Il fondo Samruk Kazyna (fondo sovrano kazakho) fornisce un contributo significativo allo sviluppo economico del Kazakhstan. Il volume annuale di acquisizioni supera i 4 mila miliardi di tenge. Il Fondo ha un elevato potenziale per le piccole e medie imprese, praticamente ciascuna delle società affiliate diventa una società di ancoraggio e talvolta una struttura portante nella regione”, ha affermato il premier. Mamin ha anche osservato che il governo si impegna a sviluppare il potenziale dell'industria di trasformazione del paese centro-asiatico. Come menzionato dal primo ministro, il meccanismo dei contratti a lungo termine è stato individuato come motore efficacie della crescita della produzione del paese, così come la sostituzione delle importazioni. Sono stati creati oltre 2 mila posti di lavoro e a oggi 180 imprese in corso hanno un vivo interesse per l'elaborazione e lo sviluppo di progetti di investimento. (Res)