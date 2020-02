Roma: con divieto di avvicinamento continua a tormentare l'ex, arrestato stalker

- Non sono bastate le varie denunce e neanche il divieto di avvicinamento a far desistere A.M., 57enne romano, dal pedinare nuovamente e minacciare la sua ex convivente. La vittima era da poco uscita dal posto di lavoro e, dopo essersi accorta di essere seguita dal suo ex compagno, impaurita e temendo per la sua incolumità ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno raggiunto la donna per metterla al sicuro e si sono appostati nelle vicinanze pronti ad intervenire. Poco dopo i poliziotti hanno notato un'auto arrivare da piazza Vittorio su via Emanuele Filiberto, con alla guida lo stalker 57enne che ha avvicinato la ex e, sporgendosi verso la donna le ha fatto un gesto a voler dire "ti tengo d'occhio", e subito minacciandola di morte con un altro gesto: l'uomo si è passato l'indice della mano destra all'altezza del collo sotto il mento, mimando il taglio della gola. E' poi ripartito, cercando di allontanarsi ma è stato subito raggiunto e bloccato dai poliziotti che lo hanno arrestato per atti persecutori e condotto presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)