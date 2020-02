Coronavirus: primi casi in Nigeria e Messico, entrambi viaggiatori di ritorno dall'Italia

- Registrati i primi casi di persone positive al coronavirus in Nigeria e Messico, entrambi legati a persone di ritorno dall'Italia. Le autorità sanitarie messicane sono alle prese con un sospetto caso di coronavirus, dopo che un uomo recentemente tornato dall’Italia è risultato positivo a un primo test. Lo ha reso noto Hugo Lopez-Gatell Ramirez, sottosegretario alla Prevenzione. “Abbiamo un paziente con sospetto coronavirus, ricoverato presso l’Istituto nazionale di malattie respiratorie (Iner). È un caso lieve ed è stato messo in isolamento. Dopo un primo risultato positivo è in corso l’analisi di un secondo campione”, ha scritto il sottosegretario sul suo account Twitter. Il paziente è un uomo di 35 anni. Cinque dei suoi familiari sono in stato di osservazione. La direttrice dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), Carissa F. Etienne, ha raccomandato i paesi della regione ad intensificare le misure di prevenzione e risposta alla diffusione della Covid-19, in corrispondenza con le prime segnalazioni di contagio del coronavirus in Brasile."I paesi delle Americhe si stanno preparando, da varie settimane, per la possibile importazione di casi di Covid-19- Esistono misure per identificare, diagnosticare e assistere i pazienti con la malattia", ha detto Etienne in una nota rilanciata dai media regionali. Quello di "mettere un forte accento nel contrasto alla trasmissione" del virus "rimane un obiettivo importante", ha sottolineato il funzionario riconoscendo "che la situazione può variare da un paese all'altro". Per quanto concerne il caso registrato in Nigeria, si tratta di un cittadino italiano arrivato nel paese tre giorni fa e trovato positivo al coronavirus, diventando così il primo caso di contagio nel paese africano e il terzo nel continente dopo i contagi in Algeria ed Egitto. È quanto riferito dal ministero della Sanità nigeriano sul suo profilo Twitter, in cui si specifica che l’uomo si trova nella città di Lagos, situata nel sud ovest del paese. Il ministro della Sanità Osagie Ehanire, in una nota, ha affermato che il cittadino italiano lavora in Nigeria ed è tornato da Milano a Lagos il 25 febbraio. L’infezione è stata confermata dal Laboratorio di virologia dell'Ospedale didattico dell'Università di Lagos. "Il paziente è clinicamente stabile, senza sintomi gravi", ha detto il ministro, secondo cui le autorità nigeriane hanno già “iniziato a lavorare per identificare tutti i contatti del paziente, da quando è entrato in Nigeria". Il ministro, inoltre, ha affermato che le autorità hanno rafforzato le misure per garantire che un eventuale focolaio di coronavirus in Nigeria venga tenuto sotto controllo e contenuto in tempi rapidi. (Rin)