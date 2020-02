Coronavirus: Malagò (Coni), si vive alla giornata, al momento confermati Europei calcio

- Giovanni Malagò, presidente del Coni, ospite di "Agorà" su Rai3, in merito agli eventi sportivi previsti nei prossimi mesi, ha chiarito: "In Italia, in questo momento, nessuno mette in discussione che c'è un evento sportivo a giugno, a luglio, agosto, malgrado abbiamo questi provvedimenti. Nessuno - ha aggiunto - mette in discussione che c'è l'Europeo di calcio, gli Internazionali d'Italia di tennis. Il discorso è contingente a questi giorni. E' chiaro che lo devi circoscrivere". Poi, rispondendo a domande dirette, Malagò ha confermato lo svolgimento degli Europei di calcio, delle finali di Coppa del mondo di sci a Cortina e, a certe condizioni, della Milano Sanremo di ciclismo. (Rin)