Innovazione: Patuanelli, cruciale trasferimento tecnologico a imprese più piccole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida dell’Italia è creare un sistema virtuoso in cui i progressi tecnologici delle grandi aziende abbiano una ricaduta immediata sui piccoli imprenditori, che nel nostro paese hanno tanta voglia e bisogno di accedere all'innovazione per quanto riguarda i processi produttivi. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, all’evento “Innovare per crescere” organizzato oggi da Leonardo in occasione dell’inaugurazione del nuovo Aerotech Campus presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Na) in occasione dell’inaugurazione dell’Aerotech Campus. “Il nostro paese è pronto a fare questo passo: abbiamo un grande player internazionale in ambito industriale, un tessuto di piccoli imprenditori che dà grande attenzione all’innovazione e centri di trasferimento tecnologico che funzionano sempre meglio”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità di “mettere a sistema ciò che fino a poco tempo fa era disorganizzato”. Nel suo intervento, Patuanelli ha ribadito che il ministero dello Sviluppo economico ha “confermato il nuovo pacchetto 4.0 adeguato alle esigenze produttive odierne, che premia più l’innovazione dei processi rispetto a quella dei beni materiali”. Grande attenzione anche alle attività di ricerca e sviluppo, per cui è stato “quasi raddoppiato il credito di imposta”. “Il totale delle misure ammonta a circa nove miliardi di euro: una cifra importante, che riteniamo cruciale per far sentire il ministero al fianco delle aziende”, ha concluso il ministro. (Ems)