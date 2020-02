India: disordini a Nuova Delhi, 42 vittime e oltre 500 sospetti fermati

- È salito a 42 il numero dei morti nei disordini in corso da domenica nel distretto nord-orientale di Nuova Delhi, mentre i feriti sono più di 300. Lo riferisce la stampa indiana sulla base degli ultimi aggiornamenti forniti da fonti dell’ospedale Guru Teg Bahadur. Da domani la Polizia di Delhi avrà un nuovo capo: S. N, Shrivastava, che prenderà il posto di Amulya Patnaik, che andrà in pensione. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha presieduto una riunione con i rappresentanti della polizia della capitale ieri per fare il punto della situazione. Secondo un comunicato del dicastero, la polizia ha aperto 48 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini, e ha fermato 504 sospetti. Sono stati schierati quasi settemila paramilitari. Nel distretto resta in vigore fino al 24 marzo, con alcune attenuazioni, il divieto di riunioni di più di quattro persone, in base alla sezione 144 del Codice di procedura penale. . (segue) (Inn)